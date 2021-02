Un minor de 12 ani a sarit in apararea bunicii jefuite. De necrezut ce s-a intamplat cu unul dintre hoti

Cei doi agresori inarmati au patruns in casa unei femei de 73 de ani, Linda Ellis, cu intentia clara de a o jefui, drept pentru care n-au ezitat sa traga focuri de arma asupra acesteia, ranind-o in picior. In locuinta se mai afla insa si nepotul americancei, in varsta de numai 12 ani, dar si un un unchi al baiatului.

Ei bine, desi pare greu de crezut, copilul a pus mana pe o arma aflata in casa si a tras la randul lui asupra talharilor. Unul dintre acestia, Khalil Hering (19 ani) a fost atins letal, decedand cateva ore mai tarziu dupa ce a fost transportat la spital.

2 masked intruders forced their way into 73-year-old Linda Ellis’s Goldsboro, NC home Sat. 1 shot her in the leg. Her 12-year-old grandson came to the rescue & returned fire. 1 of the suspects, 19-year-old Khalil Herring was struck by the gun fire & died from his injuries. pic.twitter.com/O3yvqqPzf3