Toti hotii din lume rad de el! E ridicol ce-a putut sa fure un barbat din geanta unei femei

O tanara a fost jefuita in plina strada, insa hotul a avut o supriza uriasa atunci cand a aflat pe ce a pus mana.

Intamplarea tragi-comica a fost relatata in spatiul virtual de o utilizatoare de Twitter, femeia amuzandu-si urmaritorii cu postarea sa, in ciuda faptului ca a fost vorba de o infractiune de furt.

Totul s-a petrecut la intrarea intr-un spital, cand hotul a intrat cu forta in posesia gentii pe care tanara o avea in mana. Disparut fara urma, nu se stie cum a reactionat barbatul atunci cand a deschis respectiva geanta. "Cred ca a avut parte de-o surpriza, pentru ca inauntru erau doar probe de urina", a amarturisit victima jafului pe Twitter.

Ahora ya más tranquila, os cuento esto porque es para reírse.

HOY ME HAN ROBADO. Me han dado un tirón y han salido corriendo con la bolsa que llevaba.

Y al final la sorpresa se la va a llevar mi ladrón, porque en esa bolsa iban... muestras de orina.

F por el ladrón. — Camino F (@Camino_F) January 21, 2021

Evident, femeia a fost nevoita sa refaca probele, asta in timp ce hotul se gandeste probabil sa se lase de "meserie". Povestea a starnit numeroase comentarii in spatiul online, unii comentatori relatand si ei episoade similare, cu hoti mai putin inspirati in alegerea tintelor.

Tweet hoti Citeste si: