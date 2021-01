Nimeni nu va deslusi MISTERUL! Ce s-a intamplat cu masina Ferrari iesita din pamant. ENIGMA dureaza de peste 40 de ani

Unul dintre cele mai misterioase cazuri cu care s-a confruntat politia americana e in continuare neelucidat.

Legenda spune ca un grup de copii se jucau in februarie 1978 in curtea unei case din Los Angeles pana cand au remarcat acoperisul unei masini, la cativa centimetri sub pamant. Au alertat politia, care a venit la fata locului si a sapat dupa ciudatul obiect, care s-a dovedit in cele din urma a fi o masina Ferrari (model Dino) care la acea vreme valora peste 100.000 de dolari, in banii de astazi.

Nimeni nu stia nimic despre bolidul de culoare verde, nici macar proprietarii locuintei unde a fost gasit, mutati acolo de cateva luni, care au ramas si ei socati. Au inceput cercetarile si s-a aflat astfel ca masina fusese data disparuta cu patru ani in urma, de un anume Rosendo Cruz, care o cumparase ca un cadou de ziua de nastere a sotiei. Femeia respectiva a apucat sa conduca doar 500 de kilometri pana cand, intr-o seara, Ferrari-ul a disparut de pe strada.

Revenind la momentul descoperirii, masina a intrat in posesia firmei de asigurari care a acoperit atunci paguba proprietarului si vanduta la licitatie. Ulterior, masinii i s-a pierdut din nou urma pana in anul 2012, cand un barbat american a remarcat un articol de presa si a sunat la ziarul respectiv specificand ca el detine masina dezgropata, pe care a si inmatriculat-o sugestiv, cu numarul "DUG UP" (dezgropata).

Apoi, ca o alta surpriza, a aparut si marturisirea unui ofiter de politie iesit la pensie, care a sustinut ca are informatii privind faptul ca intreaga poveste a fost de fapt, o escrocherie a proprietarului, care ar fi platit niste hoti pentru a fura masina cu scopul de a incasa banii din asigurare. Si, pentru ca bolidul sa poata fi refolosit ulterior in caz de nevoie, proprietarul a decis sa-l ingroape. Misterul dateaza asadar de peste 40 de ani si sunt sanse foarte mici ca acesta sa mai fie deslusit. Evident, nici hotii n-au fost prinsi niciodata.

