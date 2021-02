Nimeni nu-l credea in stare! A baut prea multa tequila si a intrat in transa. Gestul cu care vedeta si-a socat fanii

Celebrul Tom Brady, cel mai valoros jucator din istoria fotbalului american, a exagerat cu bautura la petrecerea de titlu a echipei sale.

Sportivul in varsta de 43 de ani tocmai a castigat pentru a saptea oara trofeul Super Bowl, insa imaginea sa apropiata de perfectiune a fost usor sifonata de felul in care s-a comportat la parada campionilor de la Tampa Bay Buccaneers.

Astfel, in videoclipurile care circula pe retelele de socializare, Tom Brady apare asa cum n-a mai fost vazut niciodata, intr-o puternica stare de ebrietate, avand nevoie de ajutor pentru a se deplasa in conditii normale. "Nu s-a intamplat nimic, doar putin avocado si tequila", a mentionat el apoi in spatiul virtual, incercand sa-si linisteasca fanii care au privit socati imaginile respective.

Mai mult decat atat, Tom Brady a prins curaj cu ajutorul alcoolului si a facut un gest care a pus in pericol trofeul castigat cu atata truda de el si coechipierii sai. In timp ce jucatorii echipei din Tampa (Florida) sarbatoreau pe apa, cu mai multe ambarcatiuni, Tom a gasit de cuviinta sa arunce pretioasa cupa dintr-o barca in alta. Din fericire, Brady si-a atins tinta, trofeul fiind prins in siguranta de un coleg.