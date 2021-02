Nici mumiile din Egipt nu mai sunt ce-au fost! Descoperirea de aur care i-a lasat pe experti fara cuvinte

In coordonare cu autoritatile egiptene, specialistii de la Universitatea din Santo Domingo (Republica Dominicana) au facut sapaturi in siturile arheologice din apropierea orasului Alexandria, tara africana fiind recunoscuta pentru numarul mare de sarcofage cu mumii care au iesit la suprafata de-a lungul timpului.

نجحت البعثة المصرية الدومينيكانية العاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، في الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة

The Egyptian-Dominican mission, working at the Taposiris Magna Temple in western Alexandria, succeeded in discovering 16 burials in the rock-cut tombs pic.twitter.com/x6Yr7g1zo8