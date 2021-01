Descoperire INCREDIBILA intr-un MARE aeroport al lumii. A stat 3 LUNI acolo fara sa fie REPERAT. Cum a fost posibila SCAPAREA

O neglijenta de securitate greu de imaginat s-a petrecut in cadrul unui aeroport international din Chicago.

Stirea ca un barbat a reusit sa stea clandestin in interiorul unui aeroport timp de 3 luni nu e una care sa treaca neobservata, mai ales in contextul masurilor stricte impuse in ultimii ani in special impotriva actiunilor teroriste.

Totusi, acest lucru a fost posibil, Aditya Singh (36 de ani) fiind persoana care a locuit incepand din 19 octombrie in Aeroportul Chicago O'Hare fara sa fie luat la intrebari de cineva. Acesta a fost arestat sambata trecuuta dupa ce s-a decoperit faptul ca e posesorul unei legitimatii false cu care a avut dreptul sa intre intr-o zona restrictionata, insigna respectiva fiind declarata pierduta la finalul lunii octombrie.

Potrivit presei americane, Singh le-a transmis procurorilor ca a calatorit de la Los Angeles la Chicago si n-a mai vrut sa se intoarca acasa de frica pandemiei cu coronavirus. Interesant e si faptul ca barbatul a supravietuit in toata aceasta perioada avand asupra sa o suma foarte mica de bani, el hranindu-se in special cu mancare primita de la calatori.

