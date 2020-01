N-au rezistat tentatiei si s-au dezbracat pe plaja! Atentie, imagini interzise minorilor! Au fost surprinsi de trecatori in ipostaze XXX in statiunea preferata a fotbalistilor milionari

Un cuplu de turisti a dezlantuit pasiunea pe plaja, spre uimirea trecatorilor.

Cei doi au fost surprinsi de localnici, care au alertat autoritatile thailandeze. Scenele au avut loc in 'statiunea nebuniilor', Pattaya. Orasul e cunoscut drept una dintre capitalele vietii de noapte din Thailanda. Mii de turisti europeni (in special englezi) aleg sa-si petreaca aici vacanta de iarna, inclusiv fotbalisti milioari din Premier League.

Chiar si in aceste conditii, nuditatea si gesturile intime in public sunt interzise. Mai multi copii aflati in zona le-au dat batai de cap parintilor, care s-au chinuit sa le acopere ochii sau sa-i intoarca din drum pentru a nu vedea scenele xxx din fata lor. Politistii chemati sa intervina au ajuns prea tarziu. Dupa ce s-au iubit cateva minute pe plaja, cei doi indragostiti au facut o baie in ocean, apoi au disparut.

FULLSCREEN Galerie Foto

/