Motivul incredibil pentru care Japonia nu a dezvaluit numarul real de infectari cu COVID-19! Ce plan diabolic au pus la cale

Situatie incredibila in Japonia.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic intreg globul, iar in Japonia au aparut din ce in ce mai multe cazuri de imbolnaviri cu COVID-19, iar toata lumea se intreaba daca acest lucru nu a avut legatura cu organizarea Jocurilor Olimpice. Japonezii nici nu se gandeau sa amane Jocurile Olimpice si voiau ca organizarea lor sa se desfasoare normal.

Pana in momentul in care au anuntat ca Jocurile Olimpice vor fi amanate, Japonia a raportat sub 1000 de cazuri de infectare cu coronavirus. Dupa ce acest anunt a fost facut, in Japonia au inceput sa apara din ce in ce mai multe cazuri de infectare cu tragicul virus, iar multa lume se intreaba daca acest lucru nu are legatura cu Jocurile Olimpice.

Autoritatile din Japonia au indemnat populatia sa nu mai iasa din casa din casa, pentru a opri pandemia acestui virus, sugerand ca la un moment dat se poate institui si starea de carantina. Imediat dupa anunt, Yuriko Koike, guvernatoarea orasului Tokyo, i-a rugat pe locuitorii din capitala Japoniei sa nu mai iasa din case pana la mijlocul lunii aprilie pentru ca au inceput sa apara din ce in ce mai multe cazuri

"Pentru a da impresia ca virusul este sub control, oficialii din Tokyo au evitat sa ia masuri dure si au raportat numere mai mici. Pentru ei, pe primul loc au fost Jocurile Olimpice, nu cetatenii orasului", a scris Yukyo Hatoyama, fost premier al Japoniei, pe retelele de socializare.