Momentul halucinant cand o femeie s-a trezit cu un raton la geam, la etajul 23! Cum a ajuns animalul acolo

Un raton a devenit vedeta in USA dupa ce a fost personajul principal al unei drame ce a durat aproape 20 de ore. Acesta a fugit de pompierii care au venit sa il prinda si sa il elibereze in salbaticie, si s-a hotarat sa se refugieze... pe o cladire!

Ratonul a urcat pana la etajul 23 al unei cladiri cu 25 de etaje, acolo unde a stat si s-a odihnit o perioada de timp, dupa care a inceput sa coboare, ajungand pana la etajul 13. Acesta a fost salvat in cele din urma, dupa ce la fata locului au fost chemati pompierii, oficiali ai primariei si specialisti in animale salbatice.

Acestia nu au avut ce sa faca decat sa urmareasca cu sufletul la gura cursa ratonului, neavand nicio sansa sa il prinda. Mai mult, animalul a devenit o adevarata vedeta pe retelele de socializare, sute de poze si filmulete fiind postate de oamenii din cladire, dupa ce au aflat ca au un raton care escaladeaza cladirea.

Me at 3pm : why am I so tired all the time?

Me at 1am: stress eating cheese, refreshing Twitter every 30 seconds and watching live footage of a raccoon climbing a building in the dark #mprraccoon pic.twitter.com/GQiTtnnlrK