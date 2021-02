Mister in Coreea de Nord! Prima Doamna e disparuta de un an. Nimeni nu-i poate da de urma

Sotia dictatorului nord-coreean Kim Jong-un n-a mai fost vazuta in public din ianuarie anul trecut.

Unul dintre cele mai mari mistere legate de Coreea de Nord o implica pe Ri Sol Ju (31 de ani), partenera de viata a liderului suprem. A trecut deja un an de la ultima aparitie a "Primei Doamne", titlu cu care aceasta e venerata in statul asiatic aproape la fel de mult ca si Kim Jong-un.

Cum accesul la informatii oficiale in Coreea de Nord e ca si inexistent, fabrica de zvonuri produce fel de fel de scenarii. Teama de coronavirus este o posibilitate, in conditiile in care ultima data la care a fost vazuta Ri Sol Ju, 25 ianuarie 2020, coincide cu startul pandemiei.

Sau este grav bolnava? Ori e insarcinata? Sunt intrebari lansate in mass-media internationala, dar la care poate raspunde doar Kim Jong-un, care la randul lui a redus mult din aparitiile publice in ultimele luni.

Casatorita din 2009 cu seful de stat nord-coreean, Ri Sol Ju a primit in 2018 distinctia de "Prima Doamna, fiind prima data in ultimii 40 de ani cand sotia dictatorului e onorata in acest fel.