Sportivul care povesteste ca a baut si a cantat cu Kim Jong Un! "Eram beti ca naiba si am vazut rachetele, am vazut tot!" 

Dennis Rodman povesteste aventura sa cu liderul nord coreean.

Dupa ce presa din strainatate a scris ca este posibil ca liderul nord coreean, Kim Jong Un, sa fie mort, a aparut o poveste soc in legatura cu acesta.

Dennis Rodman, o adevarata personalitate in baschetul american si faimos pentru extravagantele sale, a povestit despre vizita sa in Coreea de Nord. "Cand l-am cunoscut pe Kim Jong Un au venit niste oameni la mine si mi-au cerut sa merg cu ei, am crezut ca am baga la inchisoare. Nu stiam nimic despre Coreea de Nord. M-am dus in tribunele arenei si acolo erau 20 de scaune regesti. Oamenii au aplaudat pentru Kim Jong Un si eu credeam ca ma aplauda pe mine.", a spus Dennis.

Rodman a spus ca a vorbit apoi cu dictatorul despre baschet, iar Kim Jong Un i-a spus ca se bucura sa il aiba ca invitat si spera sa mai vina. "Urmatorul lucru pe care il stiu este ca luam cina si era beti ca naiba. El a inceput sa cante karaoke si eu habar nu aveam ce se intampla. Am ramas priteni dupa asta, dar nu vorbesc niciodata de politica cu el. Am vazut rachetele, am vazut tot.", a adaugat Rodman intr-un podcast.

Dennis Rodman se lauda cu peste 2000 de femei trecute prin patul sau, printre care Carmen Elektra sau Maddona. Este o adevarata legenda in NBA si a clubului de baschet Chaicago Bulls.