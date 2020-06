Mingea nu i se potrivea! Minunea sexy care s-a lasat de baschet pentru a rupe inimile barbatilor. Ea e adevarata "printesa" Elsa

Elsa Hosk (31 de ani) e o fosta baschetbalista de performanta care a renuntat la sport pentru a se consacra in modelling, suedeza fiind considerata la aceasta ora una dintre cele mai frumoase femei din lume.

Blonda cu ochi albastri face parte in prezent din cea mai sexy "echipa" din lume, referindu-ne aici la modelele aflate sub contract cu renumita casa de moda Victoria՚s Secret. De asemenea, are la activ numeroase colaborari cu branduri celebre din fashion, precum Dior, Dolce & Gabbana sau Guess.

Cum multa lume a remarcat asemanarea dintre Elsa Hosk si printesa Elsa din cunoscutul film pentru copii "Frozen", au aparut inclusiv informatii care au speculat faptul ca aceasta coincidenta de nume n-ar fi una intamplatoare. Frumoasa nordica a negat insa totul, afirmand ca nu are nici o legatura cu lumea desenelor animate.

Trecutul Elsei Hosk este unul extrem de interesant, on conditiile in care suedeza a cochetat la modul cel mai serios cu sportul. Astfel, in adolescenta, timp de cativa ani, ea facut parte dintr-o echipa de baschet feminin angrenata in competitiile nationale din tara sa. In cele din urma, frumusetea sa i-a adus numeroase oferte de a urma o cariera in modelling, iar Elsa a facut alegerea cea buna, plecand peste Ocean, la New York, de unde si-a pornit aventura de fotomodel.