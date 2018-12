Metoda ingenioasa prin care El Chapo baga 30 DE TONE de cocaina in SUA la un singur transport! Judecatorii au ramas uimiti la proces

In weekend a avut loc in nou termen al procesului traficantului Joaquin "El Chapo" Guzman. Judecatorii de la New York au ascultat noi marturii ale unor fosti membri ai cartelului Sinaloa.

Miguel Angel Martinez, unul dintre locotenentii lui El Chapo, capturat anul trecut in Mexic, a vorbit in weekend in fata judecatorilor, intr-un nou termen al procesului de la New York. Acesta a dezvaluit in detaliu modul incredibil in care cartelul reusea sa introduca tone de cocaina in Statele Unite.

Anual, cartelul obtinea sute de milioane de dolari din droguri, bani pe care ulterior "ii spala" prin diverse metode.

Miguel Angel Martinez a dezvaluit in fata judecatorilor metoda ingenioasa prin care El Chapo a reusit sa pacaleasca vigilenta americanilor.

Potrivit acestuia, El Chapo a construit in Mexico City o fabrica de conserve. Oficial, La Comadre se ocupa cu comertul de ardei Jalapenos, pe care ii baga in conserve si ii trimitea peste granita. In realitate, conservele erau de fapt umplute cu cocaina!

La un transport, traficantii lui El Chapo duceau in Statele Unite circa 3.000 de conserve pline cu cocaina. Intre 25 si 30 de tone de cocaina treceau granita, acestea valorand intre 400 si 500 milioane dolari!

Fostul locotenent al lui El Chapo a mai afirmat ca uneori muncitorii din fabrica de conserve se intoxicau din cauza prafului degajat in aer.