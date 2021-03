Mesajul ASCUNS pentru Meghan Markle dupa DEZVALUIRILE SOC?! Cum a aparut Kate Middleton dupa interviul care a facut inconjurul planetei

Prima aparitie publica a lui Kate Middleton dupa interviul acordat de Meghan Markle si Printul Harry a generat foarte multe interpretari in spatiul public din Marea Britanie.

Potrivit Daily Mail, Ducesa de Cambridge a participat la o conferinta video cu ocazia Zile Internationale a Femeii, purtand niste cercei de la brandul preferat al cumnatei sale, Missoma.

Gestul sotiei printului William a fost interpretat de fani si de jurnalisti ca un mesaj subtil transmis de Kate lui Meghan Markle dupa episodul nefericit prin care a trecut.

Missoma spune despre acei cercei ca reprezinta 'un cristal de vindecare a inimii care radiaza, dragoste, compasiune si vibratii bune celor din jur", astfel incat sursa citata presupune ca acesta a fost mesajul pe care Kate a vrut sa i-l transmita lui Meghan.

Mesajul ar veni in contextul in care in deja celebrul interviu pe care Meghan Markle si Printul Harry i l-au oferit lui Oprah Winfrey, Meghan a spus ca ajutoarele de la Curtea Regala au mintit in legatura cu o cearta intre cele doua cupluri.