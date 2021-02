Mayweather nu s-a uitat la bani! Cadoul HALUCINANT pe care i l-a cumparat nepotului care are doar o luna! A costat 37 000 de euro

Floyd Mayweather (43 ani) a socat din nou intreaga planeta!

Legendarul boxer american a devenit bunic, dupa ce fiica sa, Yaya Mayweather a nascut un baietel in urma cu o luna! Fata lui Mayweather este intr-o relatie cu un celebru rapper din SUA, YoungBoy Never Broke Again.

Tanara a aratat cum si-a rasfatat Mayweather nepotul, cu o achizitie extrem de luxoasa, insa nepotrivita pentru un bebelus de doar o luna. Luptatorul i-a cumparat un Rolex auriu, pe care mama i l-a pus la mana copilului. Yaya a postat pe contul de Instagram o poza cu cadoul primit de la bunic.

Valoarea ceasului se ridica la 37 000 de euro!