Anuntul MOMENTULUI! Floyd Mayweather s-a logodit cu iubita stripperita! Imagini cu inelul de logodna

Floyd Mayweather (43 ani) si iubita lui s-au logodit!

Cei doi si-au oficializat relatia de Anul Nou, iar acum legendarul boxer ar fi cerut-o in casatorie pe Anna Monroe, cea care lucreaza ca stripperita in clubul din Las Vegas al lui Mayweather, anunta The Sun.

Anna a postat pe Instagram o poza in care iese in evidenta un inel urias cu diamante, care ar fi cel de logodna, pe care il poarta pe mana stanga. Conform sursei citate, cei doi isi doresc sa faca si un copil impreuna anul acesta.



"Floyd s-a enervat la inceput cand au aparut stirile legate de relatia lor, voia sa ramana totul privat. S-au certat, insa s-au impact rapid, iar apoi a decis sa o ceara in casatorie sambata. Anna a spus familiei si prietenilor ca se marita si isi doreste sa faca un copil cu Floyd", anunta un apropiat al cuplului pentru The Sun.