Halucinant! Mayweather, bunic dupa ce fiica sa a nascut un baietel! Iubitul fetei, un rapper care are DEJA 7 copii la doar 21 de ani

Yaya, fiica de 20 de ani a fostului mare pugilist american, a nascut zilele trecute primul sau copil, facut cu un cantaret controversat

E un inceput de an plin de evenimente pentru Floyd Mayweather Jr. Pe langa faptul ca are o noua iubita, o dansatopare de striptease, Floyd trebuie sa se obisnuiasca si cu "meseria" de bunic. Asta pentru ca Yaya, fiica fostului mare sportiv, a devenit in premiera mama.

Stirea n-ar fi atat de spectaculoasa daca n-ar fi in scena si tatal copilului, rapperul cu nume de scena YoungBoy Never Broke Again. Acesta, la varsta de 21 de ani, face copii pe banda rulanta, nepotul lui Mayweather fiind al saptelea de pe lista sa.

De altfel, Yaya Mayweather a nscut la numai o luna dupa ce rapperul devenise tata pentru a sasea oara, cu o alta femeie, bineinteles. Mai mult, in vara anului trecut, fata lui Floyd Mayweather a intrat intr-o altercatie violenta, care s-a lasat si cu injunhieri, cu Lapattra Jacobs, ati ghicit, o alta tanara care a nascut un copil al lui YoungBoy Never Broke Again.