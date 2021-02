Gavril poate avea o noua sansa la un titlu mondial la profesionisti! Protejatul lui Mayweather poate deveni campion mondial in 2021

Ronald "The Thrill" Gavril este sub contract cu Mayweather Promotions si este stabilit in Las Vegas.

Ronald Gavril (34 ani) este considerat unul dintre cei mai valorosi si spectaculosi pugilisti aflati in portofoliul companiei de management sportiv al lui Floyd Mayweather jr., unul dintre cei mai bogati si mai faimosi boxeri din ultima jumatate de secol. Boxerul roman, care este nascut la Bacau, dar s-a stabilit la Las Vegas, unde se pregateste cu legendarul antrenor James Toney la Mayweather Boxing Club, ar putea fi urmatorul adversar pentru Caleb Plant (28 ani), detinatorul centurii International Boxing Federation (IBF) World Super Middleweight (categoria mijlocie).

Americanul, care are rezidenta tot la Las Vegas si care si-a aparat de curand titlul mondial in lupta cu Caleb Truax, castigata prin decizie unanima a arbitrilor, cauta un adversar puternic, dar nu doreste sa se intalneasca inca cu David Benavidez, fostul detinator al centurii, caruia i-a transmis "sa-si astepte randul ca un baietel cuminte". Romanul a scris pe retele de socializare "I will love to put hands on Plant!!! The Thrill baby I'm ready for you" ("Mi-ar placea sa pun mana pe Plant!!! SPuiule, sunt 'Fiorul' si sunt gata pentru tine"), iar presa americana speculeaza deja ca cei doi se vor lupta la jumatate acestui an, cu centura mondiala pusa in joc.

Gavril, fost multiplu campion national si medaliat cu bronz la europenele de amatori, are 23 de meciuri la profesionisti, dintre care 20 de victorii (16 KO) si 3 infrangeri. El a mai luptat pentru titlul mondial WBC, in 2017 si 2018, contra americanului David Benavidez, dar a fost invins prin split decision si unanimous decision. In ultima infruntare, Gavril a castigat, pe 18 decembrie 2020, la Cancun, impotriva mexicanului Miguel Angel Vasquez, prin TKO. Daca meciul cu Plant va avea loc si daca Gavril va invinge, el ar deveni al cincilea campion mondial la profesionisti al Romaniei, dupa Mihai Leu, Leonard Doroftei, Adrian Diaconu si Lucian Bute, toti detinatorii unei versiuni foarte importante a boxului mondial.