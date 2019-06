Mauro Icardi, acuzat ca o insala pe Wanda! Cum a fost surprins atacantul lui Inter. FOTO

Wanda si Icardi sunt subiect in presa de scandal din Italia.

Cu viitorul incert la Inter, Mauro Icardi are o noua problema. A fost fotografiat de paparazzii in compania unei femei misterioase la un restaurant argentinian din Milano. S-a petrecut inainte ca Mauro si Wanda sa plece impreuna in vacanta de vara din Japonia.

Stirea publicata de revista Novella 2000 nu pare sa fi afectat relatia lui Mauro cu Wanda. Cei doi au anuntat ca sunt foarte fericiti impreuna si au impartasit poze din vacanta petrecuta in Japonia.

