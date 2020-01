Masina in care a fost asasinat Tupac Shakur a fost scoasa la licitatie! E INCREDIBIL de la ce suma se porneste

Masina in care a fost asasinat Tupac va fi scoasa la licitatie.

Tupac Shakur a fost impuscast in 1996, in Las Vegas. Acesta se afla intr-un autoturism BMW si a fost impuscat cand cand se intorcea de la un meci dintre Mike Tyson si Bruce Seldon. Tupac a fost impuscat in mana, in piept si in coapsa si a murit dupa 6 zile de chin, iar agresorul nu a fost prins niciodata.

Masina in care se afla este un BMW seria 7, motor de 5 litri de benzina. Masina a fost cumparata si vanduta de mai multe persoane de la moartea acestuia. Cel care detine masina in acest moment cere 1,5 milioane de euro.