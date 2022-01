Mama iubitei lui Luca Reghecampf, atac dur la Corina Caciuc: „După idila cu Kamara și cu 5 miliarde câți or mai fi fost...să nu ajungă pe lângă soțul meu!”

Tânăra de 21 de ani a renunțat la gimnastică, deși se anunța a fiind una dintre cele mai promițătoare sportive de la noi din ultimii ani. Asiana a fost în centrul unui scandal după ce a fost exclusă din lotul de gimnastică în 2015, moment în care mama ei, Silvana Peng, i-a denunțat pe antrenorii Octavian Bellu și Mariana Bitang pentru abuz.

Silvana Peng: „Domnul Reghecampf a găsit de cuviință să îi bage pe Luca, pe Răzvan și pe Asiana în firmă cu domnișoara Caciuc!”



Asiana și Luca se iubesc de ceva timp, petrecându-și și sărbătorile împreună, iar prima care a confirmat relația a fost chiar mama fetei. Acum, Silvana Peng a vorbit despre cuplul format de Asiana cu fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și a avut replici tăioase pentru antrenorul Universității Craiova și iubita acestuia.

„Asiana și Luca sunt un cuplu superb, se înțeleg perfect. Da, domnul Reghecampf a găsit de cuviință să îi bage pe Luca, pe Răzvan (n.r. fratele Asianei) și pe Asiana în firmă cu domnișoara Caciuc. Sincer vă spun, eu nu știu de când face domnișoara Caciuc afaceri, înainte sau după masterat? Știe chineza cumva? Sau visează că după Dubai merge în China și ia și pe acolo vreun premiu internațional?

Ne-am văzut o singură dată, anul trecut. În schimb, am fost de Anul Nou invitați acasă la mama lui, la doamna Marga, la Snagov. Femeia e un argint viu, vă spun, se bucură că îi calci pragul, e o femeie grozavă, foarte curajoasă.

Aș prefera ca Luca să nu ia nimic negativ de la nimeni. De aia eu am și spus ”nici nu vin să vă văd, eu trebuie să știu doar că sunteți bine în relația voastră”, a declarat Silvana Peng pentru FANATIK.

Atac dur la adresa Corinei Caciuc: „Nu sunt dispusă ca nicio 'Gură de Aur' să ajungă pe lângă niciun soț al meu!”



Întrebată despre iubita lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc, mama Asianei nu a avut cuvinte bune la adresa acesteia, în ciuda faptului că cele două nu s-au cunoscut personal.

„Ce vă pot spune eu este că nu o cunosc personal, dar s-a scris că îi merg afacerile fantastic cu China, de exemplu. Eu aș pune întrebarea de când derulează afaceri cu China, ce tip de afaceri? Mă tem că visează să se folosească de copiii mei și de soțul meu ca să se întâmple aceste lucruri. Or, în condițiile astea, poarta i se închide.

Eu nu sunt dispusă ca nici o ”Gură de Aur” (n.r. aşa zisa poreclă a Corinei) să ajungă pe lângă niciun soț al meu și pe lângă nici un chinez, ca ulterior să am vreun regret. Păi cum a fost în stare să mai despartă… Vedeți? Cred că și asta este o artă. Vorbesc de această tânără potentă de 29 de ani și nu de oricine, ci de o premiantă internațional a României pentru calități deosebite.

Cred ca ar fi trebuit, în mod normal, ca lucrurile să se deruleze altfel. Indiferent de sentimente, cred că acel copilaș putea veni și după despărțirea legală de actuala soție. Mi se pare un spectacol macabru! Ce rost are să spun mai mult?

După ce și cât am citit, o văd pe această Caciuc cam așa: după idila cu Kamara și cu 5 miliarde câți or mai fi fost înainte, că nu i-a numărat nimeni, eu n-aș fi făcut în viața mea ce a făcut această Caciuc și cred că nu este un exemplu de urmat. Doamne, nu știu ce să zic, că nu vreau să arunc cu lături in nimeni, dar eu nu accept așa ceva. Ține de un minimum de bun simț, cum să ajungi să desparți o familie? Oare nu te macină nimic, in interior, o viață întreagă? Nu ai remușcări? Nu plătești aceste polițe?”, a adăugat mama iubitei lui Luca Reghecampf.