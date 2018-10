Madalina Ghenea, aparitie SENZATIONALA pe covorul rosu la Roma: "Datorez totul Italiei!" FOTO

Madalina Ghenea i-a cucerit definitiv pe italieni.

Prezenta la Festivalul de Film de la Roma, Madalina Ghencea i-a cucerit definitiv pe italieni cu aparitia pe covorul rosu. Mai mult, ea le-a declarat iubire vesnica italienilor. "Datorez totul Italiei. Aici s-a lansat primul film in care am jucat, e un loc special", a spus Madalina.

All you ever wished for este noul film in care apare Madalina Ghenea, o coproductie italiano-americana regizata de Barry Morrow, castigatorul al premiului Oscar pentru Rain Man.

All you ever wished for apare in cinematografe in 2019.