Madalina Ghenea: "Am stat 4 ore cu Ronaldo!" Romanca, reactie neasteptata in scandalul momentului: ce a declarat despre Cristiano

Cristiano Ronaldo tine prima pagina a ziarelor de mai bine de doua saptamani dupa ce numele sau a aparut intr-un scandal sexual.

Ronaldo este acuzat de o tanara din Statele Unite ale Americii ca ar fi violat-o in 2009, scandal care a explodat in ultima perioada dupa ce noi dezvaluri au aparut in presa.

Madalina Ghenea i-a luat apararea lui Cristiano Ronaldo. Chiar daca cei doi nu au avut o relatie sentimentala, fotomodelul roman sustine in presa italiana ca relatia profesionala a fost una foarte buna, iar portughezul nu i-a lasat nicio clipa impresia ca ar putea face asa ceva.

"Pentru mine este incredibil ce am citit. Am filmat o reclama pentru un parfum cu el si am ramas cu o impresie excelenta. Este un om de mare caracter, un familist convins. Daca a incercat sa-mi facă avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevarat profesionist", a declarat romanca in presa italiana.

Dincolo de shooting-ul respectiv, Cristiano a ajutat-o pe Madalina sa stranga fonduri pentru diferite campanii in care Ghenea s-a implicat de-a lungul timpului, iar cei doi au dezvoltat o relatie de prietenie.