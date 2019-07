Lovitura uriasa pentru femeia care l-a acuzat pe Neymar de viol! Poate fi ARESTATA! 

Najila Trindade Mendes de Souza a capatat atentie internationala dupa ce l-a acuzat pe Neymar de viol!

Najila l-a acuzat pe Neymar de viol intr-o camera de hotel din Paris si chiar a filmat o sceneta, insa ancheta politiei l-a absolvit pe jucatorul lui PSG de orice vina. Mai mult, femeia este anchetata acum de politistii brazilieni de marturie mincinoasa.

"Orice persoana care face acuzatii mincinoase poate fi judecata si da, investigam cazul ei", a anuntat un reprezentant al politiei braziliene.

Politia din Sao Paolo a depus o plangere pentru calomnie pe 12 iunie impotriva fostului model.

Neymar a dat declaratii la politie in luna iunie si a spus ca relatia lor a fost bazata pe acord reciproc. Femeia sustinea ca a fost fortata sa faca sex cu Neymar dupa ce a mers in camera lui si s-a razgandit in momentul in care a aflat ca jucatorul nu avea prezervative.

Filmarea prezentata de ea era insa o scena in care ea il lovea pe Neymar si il certa. Un alt filmulet al presupusului viol ar fi disparut din telefonul acuzatoarei, insa politistii au apucat sa-l vada si au ajuns la conculizia ca imaginile nu reprezinta dovada unui viol.