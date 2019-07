Cat costa sa mananci la restaurantul de fite al fotbalistilor! Ivan si Puscas la acelasi nivel cu Neymar si Lewa

In Dubai totul este la alt nivel! O masa la restaurantul lui Nusret Gokce cunoscut drept Salt Bae poate ajunge sa coste cat o masina second hand.

Articol publicat de Casian Soneriu



Nu esti fotbalist cu adevarat daca n-ai mancat cel putin o data la restaurantul din Dubai al lui Salt Bae si nu te-ai laudat cu asta in Social Media.

Ivan si Puscas se numara printre fotbalistii autohtoni care au savurat preparatele de 5 stele din restaurantului deja faimosului Nusret. De acolo n-au lipsit nici fotbalisti de talie mondiala.

Benzema a dat tonul in 2017, dar Ribery nu s-a lasat mai prejos si a cumparat o friptura acoperita in aur, iar specialistii sustin ca pretul platit de Ribery se incadreaza intre 530 si 1300 de dolari.

Salt Bae are restaurante in Mykonos, Miami, New York, Abu Dhabi, Istanbul si Doha, dar fara doar si poate cel din Dubai este cel mai important. Preturile variaza in functie de tara si orasul in care este situat restaurantul.

Pe lista de fotbalisti faimosi care au mancat din mana faimosului Salt Bae se mai numara Van Persie, Pogba, Lukaku, Beckham, Maradona si Messi.

Bucatarul Turc a devenit faimos si pentru felul in care arunca sare peste friptura, iar fotbalistii adora sa-i copieze gestul devenit marca inregistrata.