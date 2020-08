Minute FATALE! A fost stabilita CAUZA MORTII actritei Naya Rivera. Clipele DRAMATICE petrecute in apele lacului Piru

Autoritatile americane au facut public rezultatul autopsiei in cazul tregediei petrecute la inceputul lunii iulie.

Naya Rivera (33 de ani), cunoscuta cinefililor in special pentru rolul din serialul "Glee", a decedat in conditii misterioase, disparand in adancurile lacului Piru.

La 8 iulie, actrita a plecat impreuna cu fiul sau de 5 ani intr-o plimbare de relaxare cu barca, insa la mal s-a intors doar micutul Josey, recuperat din larg de o alta ambarcatiune. Dupa 5 zile de cautari intensive, trupul Nayei Rivera a fost in cele din urma descoperit, confirmandu-se astfel moartea sa prin inecare.

Acum, la aproape o luna distanta, a aparut si raportul oficial al autopsiei, care intareste ipoteza initiala luata in calcul de anchetatori. "A fost un accident, decesul s-a produs in cateva minute" se mentioneaza in actul respectiv. De asemenea, n-a fost gasita nici o dovada care sa ateste ca Naya Rivera ar fi consumat alcool sau droguri inainte de a se urca in barca.