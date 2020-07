S-a sinucis Naya Rivera aruncandu-se din barca? Fiul de 4 ani i-a lamurit pe anchetatori. Corpul actritei n-a fost inca gasit!

Actrita Naya Rivera (33 de ani) a disparut in urma cu cateva zile dupa o plimbare cu barca pe lacul Piru, impreuna cu fiul sau de 4 ani.

Cum corpul americancei n-a fost inca descoperit, anchetatorii au luat in calcul orice ipoteza, inclusiv aceea ca Naya Rivera sa se fi aruncat deliberat in apa. In trecut, frumoasa actrita s-a confruntat cu episoade de depresie, astfel ca sinuciderea e in continuare un scenariu care sta in picioare.

Totusi, dupa ce au discutat cu micutul Josey (care in septembrie va implini 5 ani), politistii californieni sunt siguri ca Naya Rivera n-a incercat sa-si ia singura viata. "Am discutat cu fiul ei si n-a fost nimic care sa ne conduca spre sinucidere. Din tot ce stim pana in prezent, a fost un accident recreational. Totusi, ce s-a intamplat cu adevarat n-avem cum sa stim. E un mister", a declarat unul dintre cei care se ocupa de caz, citat de presa de peste Ocean.

Naya Rivera a fost casatorita timp de 4 ani (2014-2018) cu actorul Ryan Dorsey, relatie din care a rezultat baietelul Josey, singurul martor la tragicul eveniment petrecut pe apele lacului Piru din California.