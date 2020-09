Noi detalii socante despre actrita inecata in lac! Fiul ei a dezvaluit ce a spus Naya Rivera fix inainte sa se scufunde 

Naya Rivera a murit dupa ce s-a inecat in lacul Piru in luna iulie.

Tanara actrita a mers cu fiul sau de 4 ani cu barca pe lacul unde obisnuia sa mearga in fiecare an. Cei doi au sarit in apa, iar Naya l-a urcat inapoi pe baiatul ei, insa ea nu a reusit sa revina pe barca si s-a inecat.

Politia i-a gasit corpul la cateva zile dupa startul cautarilor, iar moartea sa a fost incadrata drept un accident. Baietelul a fost gasit de autoritati pe barca, dormind, fara sa isi aminteasca multe lucruri.

In urma unui raport aparut recent facut de Centrul Medical de Examinare din Ventura County, fiul Nayei i-a dezvaluit bunicii sale, mamei actritei, ca femeia a numarat pana la 3 atunci cand au sarit in apa. Apoi, Naya si-a urcat baiatul inapoi pe barca, iar la scurt timp dupa, copilul si-a vazut mama ridicand mainile in aer, tipand 'Ajutor', scrie in raport.

Apoi, femeia 'a disparut in apa' conform raportului. Tot acolo apare ca actrita avea in sange alcool si medicamente eliberate pe reteta in momentul decesului.