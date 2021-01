L-a deocheat Madalina Ghenea? Fotbalistul tinerel cu care s-a iubit romanca pare BLESTEMAT! Sirul de GHINIOANE e fara sfarsit

Romanca Madalina Ghenea parea sa fi avut o influenta nefasta asupra fotbalistului Nicolo Zaniolo, cu 12 ani mai tanar decat ea.

Italianul care a avut o idila de cateva zile cu Madalina la inceputul lui 2021 traieste un cosmar de un an incoace. Totul a inceput cu accidentarile suferite in 2020 si care l-au tinut departe de terenul de fotbal. Apoi, aparitia in viata sa a Madalinei Ghenea (33 de ani) a fost una cu ghinion de vreme ce i-a atras numeroase probleme.

A fost mai intai furtuna mediatica referitoare la relatia cu fotomodelul din Romania, in joc intrand chiar si mama lui Nicolo, care s-a declarat impotriva legaturii. In fine, dupa ce Ghenea a negat orice implicare sentimentala, Zaniolo a primit o lovitura total neasteptata, afland ca va deveni in premiera tata, la numai 21 de ani, cu fosta iubita, un copil pe care fotbalistul nu si l-ar fi dorit.

A urmat apoi o alta "furtuna", declansata de un schimb de replici in social media cu fanii echipei Lazio, rivala locala a celor de la AS Roma, gruparea la care e legitimat Zaniolo. Si, ca si cum nu era de-ajuns, Nicolo a aflat la inceputul acestei saptamani ca e infectat cu coronavirus, drept pentru care e nevoit sa mai ia o pauza de la fotbal de minim 10 zile, in conditiile in care abia revenise la antrenamente.