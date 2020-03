Jumatate din populatia Marii Britanii ar fi putut fi deja INFECTATA! Studiul revolutionar al expertilor de la Oxford

Cercetatorii de la Universitatea Oxford au realizat un studiu care spune ca numarul celor infectati este alarmant de mare.

Coronavirusul ar fi putut infecta deja jumatate din populatia Marii Britanii, arata studiul expertilor de la Oxford.

Sunetra Gupda, profesor de epidemiologie teoretica, spune ca daca studiul se va confirma, mai putin de un om dintr-o mie de persoane infectat cu Covid-19 are nevoie de internare, scriu cei de la ft.com.

Cercetatorii spun ca virusul ar fi ajuns in Regat de la jumatatea lui ianuarie si s-a raspandit fara sa fie observat mai mult de o luna, pana a fost detectat primul caz.

"Sunt surprins ca a existat o astfel de abordare fara rezerve a modelului Imperial", a declarat Sunetra Gupta, potrivit FT.

Rezultatele prezentate de cercetatori aduc in discutie imunitatea colectiva, principiu prin care poate fi controlata propagarea unei maladii in momentul in care o majoritate a populatiei este imunizata.

Pentru a valida studiul si implicit sa dovedeasca faptul ca jumatate din populatia Marii Britanii a fost deja infectata, grupul de cercetatori de la Oxford lucreaza cu colegi de la Universitatile Cambridge si Kent pentru a testa daca populatia a dezvoltat anticorpi la noul coronavirus.