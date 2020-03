BREAKING NEWS! Milioane de oameni isi vor putea face testul de coronavirus acasa! Anuntul care poate salva milioane de vieti

Testul care demonstreaza daca o persoana este sau nu pozitiva la Covid-19 va fi gata in urmatoarele zile.

Milioane de teste pentru Covid-19 vor ajunge catre oamenii care se afla in autoizolare, informeaza Asociatia de Sanatate Publica din Anglia, citati de Guardian. Testele le vor spune oamenilor in doar 15 minute daca sunt sau nu pozitivi la coronavirus.

Profesorul Sharon Peacock, directorul serviciului national de infectii, a declarat parlamentarilor din cadrul comitetului de stiinta si tehnologie ca testarea in masa va fi posibila in cateva zile in Mare Britanie.

Guvernul britanic a cumparat deja 3.5 milioane de astfel de teste si vor mai urma alte comenzi.

"Lucrul esential pentru noi este sa evaluam. Testele vor fi incredibil de exacte, altfel nu le vom elibera pe piata. O vom face cat mai curand posibil, ne dezvoltam masiv programul de testare", a spus Boris Johnson, potrivit The Guardian.

Testul va arata ca unul de sarcina si implica inteparea unui deget pentru a produce o picatura de sange, care este analizata apoi de dispozitiv.

Amazon se va ocupa de distributia testelor in Marea Britane, care vor fi, de asemenea, scoase la vanzare si in magazine farmaceutice.

Testele vor arata daca esti pozitiv la Covid-19 in 10-15 minute si acest lucru ar schimba semnificativ munca medicilor, in principal la cei care au simtit simptome si nu sunt pozitivi. Acestia se vor putea intoarce la munca mult mai repede.

"Testele sunt comandate in Europa si in alte parti. Au fost achizitionate si in sud-estul Asiei. Este o practica larg raspandita", a mai spus Sharon Peacock.