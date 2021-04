Jackie Chan are o avere de 370 de milioane de dolari dar vrea sa o doneze! Motivul incredibil pentru care refuza sa ii lase banii fiului sau

Jackie Chan este unul dintre cei mai cunoscuti actori la nivel mondial.



Ajuns la 67 de ani, Chan a strans de-a lungul carierei sale impresionante averea fabuloasa de 370 de milioane de dolari, pe care insa, potrivit thewhistler.ng, planuieste sa o doneze in scopuri caritabile.

Decizia sa surprinde cu atat mai mult cu cat fiul sau in varsta de 38 de ani ar urma sa nu primeasca niciun ban, conform sursei citate. Decizia lui Jackie Chan ar fi bazata pe faptul ca si-a pierdut increderea in fiul dupa ce in 2015 acesta a fost arestat de autoritatile chineze pentru consum de droguri. La acel moment, Jaycee Chan a stat 6 luni in inchisoare.

"Daca este capabil, poate face singur bani. Daca nu este, doar ii va cheltui pe ai mei", a spus Jackie Chan potrivit sursei citate.