INCREDIBIL! Gestul fara precedent facut de un om al strazii! Ce i-a lasat pe niste hoti sa-i faca pentru doar 5 euro! Detalii care va pot afecta emotional

Un om al strazii i-a lasat pe niste hoti sa faca un gest greu de imaginat.

Un om al strazii din Gran Canaria, i-a lasat pe niste hoti sa il loveasca in schimbul a 5 euro. Barbatul in varsta de 34 de ani a fost de acord sa primeasca acele lovituri in schimbul banilor. Imediat dupa ce a fost lovit, acesta a cazut pe marginea strazii ramanand inconstient pret de cateva minute.

"Mi-am pierdut cunostinta. M-am trezit si nu mai imi aduc aminte nimic", a spus Pedrito pentru un post de televiziune din Gran Canaria.

Acesta refuza sa ii denunte pe agresori pentru ca a acceptat banii.