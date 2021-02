Incredibil cum era pacalit Diego Maradona. Ce i se punea fostului fotbalist in bere sau in vin

La aproape trei luni de la moartea lui Maradona, apar noi vezi cutremuratoare despre felul in care traia argentinianul in ultima parte a vietii.

Cea care a facut de aceasta data dezvaluiri incendiare a fost Griselda Morel, psiho-pedagogul celui mai mic dintre copiii lui Maradona, fructul relatiei sale cu Veronica Ojeda.

"Bucatareasa lui Diego mi-a spus in repetate randuri cum personalul de securitate ii dizolvau pastile in bere sau in vin. Faceau asta inainte ca el sa se culce, ca sa ramana linistit pe parcursul noptii. Uneori chiar Maradona cerea acele pastile pentru ca suferea de insomnie", a marturisit Griselda Morel in presa argentiniana.

"Daca Diego se trezea la 9 dimineata si voia sa bea o bere, ei ii dadeau. Mereu ii ofereau ceva de baut. Casa aia era plina de murdarie, iar in frigider era numai alcool", a mai spus sud-americanca, aratand cu degetul spre persoanele desemnate sa aiba grija de Diego Maradona.