INCREDIBIL! Cu ce se ocupa gradinarul lui Pablo Escobar, la 30 de ani de la moartea celebrului traficant

Gradinarul lui Pablo Escobar o duce bine.

Fostul gradinar al lui Pablo Escobar, celebrul traficant de droguri ce avea un imperiu de miliarde in anii '80, a dezvoltat o adevarata afacere pe domeniul ce a apartinut traficantului.

William Duque a fost angajat ca gradinar la domeniul La Manuela, construit de Escobar acum 30 de ani. Acesta a fost ales chiar de sotia lui Pablo, care l-a pus apoi paznic la proprietate, pentru ca in cele din urma, dupa ce Escobar a fost ucis in 1993, sa il roage pe Duque sa aiba grija de proprietate.

Acesta s-a mutat cu toata familia acolo, desi vila a fost atacata si bombardata de cei care il vanau pe Escobar inainte sa fie ucis.

In timp, fostul gradinar a construit un bar in interiorul domeniului, iar in casa lui Escobar organizeaza meciuri de paintball, oamenii avand ocazie sa se impuse cu bile de vopsea exact in locul unde asasinii lui Escobar s-au impuscat cu oamenii care il vanau.

La 30 de ani de cand a fost angajat de sotia lui Escobar sa aiba grija de vegetatia de pe unul dintre domeniile preferate ale traficantului, Duque are probleme cu autoritatile, care vor sa ii confiste proprietatea pentru a o darama ca sa construiasca un cartier de blocuri. Acesta nu are acte nici pe casa nici pe teren si nu are avize nici pentru barul de pe proprietate.

