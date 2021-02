Incredibil ce le-a trecut prin cap! Cum au reusit doua femei sa "fure" randul la vaccinul anti-Covid. Trucul a functionat doar la prima doza

Disperarea unora dintre oameni de a se vaccina impotriva coronavirusului duce la decizii neasteptate si surprinzatoare.

Intr-o perioada in care accesul la serurile existente pe piata este inca limitat, apar si situatiile in care unele persoane incearca prin fel de fel de metode ingenioase sa "fenteze" coada si sa se imunizeze mai repede decat ar avea dreptul.

Un asemenea caz a avut loc in statul american Florida (SUA), cu doua femei, de 33 respectiv 34 de ani, care si-au dus la indeplinire planul doar pe jumatate. Astfel, ele s-au deghizat in niste "bunicute" pentru a primi prima doza, insa au fost deconspirate la rapel. "Nu stim cum au reusit sa scape prima data", au recunoscut medicii, in conditiile in care legitimarea la vaccin e o conditie obligatorie.

Se pare ca femeile s-au inregistrat cu date de nastere false si nu au fost verificate asa cum trebuie de catre echipa medicala din centrul de vaccinare. Decizia autoritatilor a fost ca cele doua americance sa nu fie vaccinate cu a doua doza si sa-si astepte randul.