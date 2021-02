S-a descoperit vaccinul pe care toata lumea il vrea! Boala care va fi distrusa si cand va putea fi folosit de oameni

Un grup de cercetatori de la o universitate iberica a anuntat dezvoltarea unui vaccin capabil sa ajute omenirea in lupta cu cancerul.

Intr-o perioada in care lumea e impartita in doua in ceea ce priveste imunizarea contra coronavirusului prin vaccinare, un alt ser e pe cale sa produca o adevarata "revolutie" in lumea medicala. Astfel, expertii Universitatii La Rioja din Spania au emis un comunicat la inceputul acestei saptamani prin care au precizat ca un vaccin capabil sa distruga celulele canceroase se afla intr-o faza preclinica de testare.

Progresul stiintific in lupta contra cancerului a fost posibil prin intermediul unei burse doctorale acordate cercetatorului Iris Bermejo. Cum eficacitatea vaccinului e analizata deocamdata doar pe soareci, se estimeaza ca oamenii nu s-ar putea bucura de o asemenea minune a tehnologiei mai devreme de 15 ani.

Pe intelesul tuturor, constatarea specialistilor in domeniu se bazeaza pe anumite informatii care le-au permis sa diferentieze celulele sanatoase de cele canceroase in peste 90 la suta dintre tumori.

