I se spunea "Diavolul intruchipat". Viata extraordinara a fondatorului Hustler. Ce imperiu a creat si cum a scapat de asasinare

Controversatul milionar Larry Flint a decedat la 78 de ani, lasand in spate o poveste de viata impresionanta.

Americanul si-a creat un nume legendar in industria pornografica, mai intai ca fondator al celebrei reviste pentru barbati "Hustler" (un concurent pentru "Playboy"), apoi ca producator in filmele pentru adulti.

Acum, dupa ce Larry Flint a trecut in nefiinta, presa internationala a rememorat momentele cruciale din viata magnatului. Ca in orice "story" de succes, Larry a ajuns sa castige o caruta de bani dupa ce in copilarie si adolescenta s-a confruntat cu mari probleme financiare. Astfel, pentru a plati facturile familiei, tanarul obisnuia sa comercializeze sticle de whisky.

1974 a fost anul in care Larry Flint a dat lovitura cu revista "Hustler", insa succesul s-a lasat putin asteptat, primele exemplare ale revistei fiind vandute foarte prost, in doar cateva mii de exemplare pe luna. Totul s-a schimbat insa atunci cand Larry a obtinut drepturile exclusive de difuzare ale unor fotografii nu cu o fosta Prima Doamna a Americii in prim-plan, mai exact vaduva presedintelui John F. Kennedy, casatorita ulterior cu miliardarul grec Aristotel Onassis, decedat la randul lui in 1975.

Acesta a fost startul oficial al unei cariere uluitoare pentru Larry Flint, care si-a castigat supranumele de "Diavol intruchipat". Flint a mers atat de departe cu indrazneala incat in 1978 a supravietuit unei tentative de asasinat, un criminal in serie, Joseph paul Franklin, impuscandu-l pentru ca in revista sa erotica apareau imagini sexuale interrasiale. Totusi, intamplarea l-a marcat pe viata pe Larry Flint, care a ramas paralizat de la brau in jos si nu a mai putut sa mearga pana la sfarsitul vietii.