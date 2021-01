DEZASTRU in imperiul Mercedes. Actul de RAZBUNARE pe care nimeni nu l-a putut opri. Cum au fost distruse masinile

Un intreg parc auto al celebrei companii germane a fost distrus de un fost angajat, cu ajutorul unui exacavator furat.

50 de autoutilitare Mercedes nou-noute nu mai pot fi utilizate dupa gestul de neinteles al unui barbat de 38 de ani din Spania. Probabil intr-un gest de razbunare, el lucrand in trecut la cunoscuta multinationala, acesta a intrat ilegal in posesia unui excavator in localitatea Legutiano, la bordul caruia a parcurs aproximativ 20 de kilometri pana la uzina Mercedes din Vitoria.

La Ertzaintza detiene a un hombre de 38 años, ex trabajador de la empresa, que tras robar una excavadora, ha destrozado más de 50 furgonetas de la fábrica de Mercedes-Vitoria. Más en @radioeuskadi pic.twitter.com/13Mpo4PlqR — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) December 31, 2020

Folosindu-se de forta vehicului pe care il conducea, ibericul a trecut de barierele de la intrarea in parcul auto, in timp ce angajatii care se aflau in locatie n-au avut timp sa impiedice dezastrul. Astfel, excavatorul a lovit in stanga si-n dreapta cu furie, majoritatea masinilor suferind daune ireparabile.

Automobilele Mercedes erau evaluate la cel putin 40.000 de euro exemplarul, iar unele, din clasa V, ajungeau chiar la 100.000 de euro, conducatorii uzinei vorbind despre o paguba care ar putea depasi 5 milioane de euro.

