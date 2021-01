Ingrijorare in IMPERIUL Lamborghini. Cea mai SEXY membra a familiei nu mai poate sta in PICIOARE. E ABSURD ce i se intampla

Frumoasa Elettra Lamborghini a impartasit cu fanii problema medicala neasteptata cu care se confrunta.

Tanara de 26 de ani nu are nici o legatura cu afacerea de succes a familiei sale, Elettra consacrandu-se ca o vedeta in showbiz, fiind cantareata, actrita, star de televiziune si fotomodel. De asemenea, mostenitoarea imperiului Lamborghini are o prezenta activa pe retelele de socializare, unde milioanele de fani ai brunetei sunt delectati atat cu fotografii sexy cat si cu informatii din viata privata a Elettrei.

In acest mod a iesit la iveala si suferinta fizica a italiencei, care s-a plans pe Instagram de o "durere absurda" aparuta la picioare, ea rugandu-si astfel admiratorii sa-i ofere un sfat sau o parere pertinenta. "Nu stiu ce mi se intampla, dar parca imbatranesc, desi nu vreau sa spun asta", a transmis Elettra inainte de a detalia ceea ce simte. "Nu pot tine picioarele incrucisate, le simt fragile si nu inteleg de ce", a precizat artista care s-a casatorit anul trecut cu DJ-ul olandez Afrojack.