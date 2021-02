I se spune deja "regele cannabisului". Cati bani castiga Mike Tyson in fiecare luna din afacerea cu marijuana

Cunoscut mai degraba pentru faptul ca si-a risipit averea, Mike Tyson a dat lovitura in afaceri cu plantatia sa de cannabis.

In varsta de 54 de ani, fostul mare boxer a strans de-a lungul timpului sume de bani considerabile, castigurile sale din sport fiind estimate la peste 500 de milioane de dolari. Din pacate, Mike Tyson n-a prea stiut sa-si administreze veniturile, risipind o mare parte din bani pe diverse "mofturi" lumesti, la un moment dat vorbindu-se chiar despre falimentul financiar al lui "Iron Mike".

Din acest punct de vedere exista insa si o exceptie, o afacere care ii asigura lui Mike Tyson "supravietuirea". Este vorba despre plantatia sa de cannabis din statul american California. Investitia s-a dovedit una castigatoare, de vreme ce specialistii in economie de la "Cheat Sheet" estimeaza ca lui Tyson ii intra in conturi, lunar, peste 400.000 de euro. Iar in domeniu se vorbeste deja despre "regele canabisului", un titlu neoficial de care probabil Mike Tyson este extrem de mandru.