Mike Tyson n-a fost niciodata atat de suparat. Incredibil pentru cine s-a urcat in masina de gunoi

Inspaimantator la prima vedere, celebrul Mike Tyson (54 de ani) devine un alt om atunci cand e vorba despre porumbei.

Considerat la un moment dat "cel mai rau om al planetei", pentru imaginea pe care o oferea in ringul de box, Mike Tyson se schimba in totalitate atunci cand vine vorba despre una dintre pasiunile sale ascunse. E vorba despre sensibilitatea de care da dovada americanul in compania pasarilor, in general, si a porumbeilor in special.

Recent, intr-un interviu online, "Iron Mike" a detaliat acest aspect mai putin cunoscut al vietii sale. "As plati chiar si doua milioane de dolari pentru un porumbel, merita. Nu inteleg de ce unele persoane vor sa scape de ei. Nu deranjeaza pe nimeni, sunt foarte asemanatori cu oamenii", a declarat Tyson.

De asemenea, el a completat povestind un episod in care s-a suparat extrem de tare pe cei responsabili cu strangerea gunoiului, care i-au luat un porumbel care tocmai murise. "L-am lasat in cusca in fata casei si m-am dus sa fac altceva. Cand m-am intors, am vazut ca e aruncat in camionul de gunoi. M-am dus acolo sa-l caut si m-am uitat destul de urat la persoana care il luase", a relatat Mike Tyson.