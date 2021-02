Maratonul sexual cu care Mike Tyson si-a socat fanii. Ce-a putut sa faca inaintea unui meci de totul sau nimic

Acum in varsta de 54 de ani, fostul mare boxer Mike Tyson a relata un episod incendiar din cariera sa profesionista.

La 11 februarie 1990, dupa 37 de victorii in ring, "Iron Mike" suferea o prima infrangere, una surprinzatoare, in compania americanului James "Buster" Douglas, care si-a facut KO rivalul in repriza a 10-a.

Unul dintre cele mai neasteptate momente din istoria sportului a fost explicat chiar de catre Mike Tyson, intr-o autobiografie a sa. Astfel, cheia infrangerii n-avea nici o legatura cu partea sportiva la confruntarea desfasurata in Japonia. "Nu aveam chef sa lupt. Tot ce ma interesa tunci era sa petrec si sa fac sex cu femei. Nici macar nu mi-am studiat adversarul", a recunoscut Tyson.

"Am facut sex chiar si cu femeile de serviciu. Cu o zi inainte de meci, fusesem cu doua servitoare in acelasi timp. Si apoi cu inca doua fete", a afirmat unul dintre cei mai mari boxeri din toate timpurile.