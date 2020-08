Grasuta care a socat pe toata lumea cu schimbarea ei! Manca trei portii la micul dejun si ajunsese la 135 de kg! Cum arata acum

Si-a dat seama ca face totul gresit si a luat decizia care i-a salvat viata!

Danielle Hioshia, o tanara de 26 de ani din New Jersey, ajunsese la 133 de kilograme din cauza stilului sau de viata dezordonat. Fata s-a pus pe slabit si a dat jos nu mai putin de 70 de kilograme. Acum arata incredibil! Nici prietenilor apropiati nu le vine sa creada prin ce transformare a trecut. Din cauza colesterolului crescut si a pre-diabetului care se instalase deja in corpul ei, Danielle se simtea din ce in ce mai rau. Asa ca si-a pus in gand sa slabeasca in ultima zi a anului trecut. Acum a ajuns la 65 de kilograme si are o conditie fizica fantastica. Contabila din New Jersey chiar a participat la un semimaraton! In doar 8 luni, tanara a reusit o performanta remarcabila.

"Am fost obeza toata viata. In facultate, m-am ingrasat foarte mult intr-o perioada foarte scurta de timp. Daca mergeam la micul dejun, stateam acolo doua ore. Nu mi-a pasat niciodata de calorii. Sala de mese era stil bufet, asa ca puteam sa mananc ce voiam. Luam si 3 portii", s-a confesat Danielle.

