Gigi Becali a dezvăluit care este plăcerea nevinovată de care se bucură zilnic: „Asta fac, e o bucurie!”

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că în fiecare zi iese cu oile la păscut pentru a se bucura de liniște în compania lor și mai spune că adoră să le vadă cum pasc.

„Zilnic stau jumătate de oră și mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape.

Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pasc oile jumătate de oră decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucurie când pasc oile. Când mă uit la oi mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, mă gândesc la Hristos și-i dau slavă.

„Dacă primesc boală, eu zic «Mulțumesc»”

La mine e mai mult rugăciune de mulțumire. Ce să mai cer? Ce mai am nevoie? Nici sănătate, că sănătatea nu mă mai interesează, că dacă vrea s-o dea s-o dea. Dacă primesc boală, eu ce trebuie să fac? Nu am fost niciodată bolnav, dar dacă primesc boală, eu zic «Mulțumesc».

Mă durea o măsea și nu am vrut antibiotic. Și nevastă-mea zicea «Pune, mă, antibiotic!» Şi mă durea, bubuia. Dar dacă Dumnezeu așa a vrut să-mi dea durerea…

Am momente când vreau să duc durerea. De ce să nu duc durerea? Dacă Dumnezeu mi-o dă, lasă s-o duc. Dumnezeu nu dă boala aiurea așa, o dă pentru un scop”, a spus Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali, posesorul unei averi impresionante

Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a susținut recent că Gigi Becali (63 de ani) dispune de o avere impresionantă.

„Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, a spus Dragomir despre finanțatorul de la FCSB.