FOTO | Ea e sotia ultimului transfer facut de FCSB! E o cunoscuta prezentatoare TV si e in topul celor mai frumoase sotii de fotbalisti

Ioan Hora este ultimul venit in echipa lui Teja.



Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Atacantul in varsta de 30 de ani a fost adus de Gigi Becali in aceasta iarna, iar Hora a impresionat de la primele minute in tricoul ros-albastru: a marcat un gol chiar la debut intr-o partida amicala din cantonamentul de pregatire din Spania.

Hora "impresioneaza" si in afara terenului. Romana, sotia sa, este in topul celor mai frumoase sotii de fotbalisti din Romania. Romana si Hora se cunosc inca din perioada liceului, insa relatia lor a devenit una serioasa abia in 2010 odata cu transferul fotbalistului la CFR Cluj. Romana a cochetat si cu televiziunea, fiind prezentatoare la LookTV.

Hora si Romana s-au casatorit in vara anului 2015.