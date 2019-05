Fotbalistul pe care i se pusese pata lui Pablo Escobar! A vrut sa il omoare de mai multe ori

Un fotbalist era pe lista lui Escobar.

Pablo Escobar a semanat panica in Columbia la finalul anilor '80. Acesta a intrat in conflict cu guvernul si a detonat mai multe bombe, ucigand sute de persoane nevinovate. Pe lista lui Escobar s-a aflat si un nume cunoscut.

Ricardo Gareca era fotbalist la America de Cali si in nationala Argentinei in acea perioada, si a fost jucatorul pe care lui Escobar i se pusese pata. Acesta i-a ordonat de mai multe ori lui John Jairo Velásquez sa il omoare, insa lucrurile nu s-au materializat in cele din urma.

Problema era ca Gareca juca la America din Cali, acolo unde isi avea sediul cartelul rival al lui Escobar, asa ca accesul la jucatori era destul de dificil.

Velasquez a declarat ca la un momentdat, dupa ce familia lui Escobar a fost atacata de cei din Cali, acesta i-a ordonat sa omoare pe cine prinde din Cali. "Sincer, aveam toti jucatorii de la America de Cali pe lista, insa Gareca era primul pe lista mereu", a declarat asasinul.

Gareca si-a incheiat cariera in 1994, la un an dupa moartea lui Escobar, si a jucat in cariera la Boca Juniors, River Plate, America de Cali, Velez Sarsfield si Independiente, avand 20 de selectii si 5 goluri pentru nationala Argentinei.