Fosta iubita a lui Ronaldo a atras toate privirile! S-a fotografiat intr-o tinuta care i-a innebunit pe fanii sai! Cum arata modelul

Irina Shayk a atras toate privirile cu una dintre cele mai recente postari.

Fosta iubita a lui Cristiano Ronaldo s-a fotografiat intr-un body cu un model interesant, lasandu-le imaginatia urmaritorilor sa se infierbante.

Irina Shayk a adunat aproape 700.000 de aprecieri, fanii laudand-o pentru indrazneala si pentru frumusete.

Tinuta pe care a purtat-o este o piesa din colectia de primavara - vara a casei de moda Mugler.

Modelul in varsta de 34 de ani a avut o relatie cu Cristiano Ronaldo din 2010 pana in 2015, ulterior ea fiind implicata si intr-o relatie cu actorul Bradley Cooper, cu care are un copil.