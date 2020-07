Bianca, fiica lui Paul Gascoigne, apare constant la televiziunile din Anglia.

Fata fostului mijlocas de la Spurs si Lazio este model si de cele mai multe ori isi innebuneste fanii cu postarile de pe retelele de socilizare.

Bianca este urmarita pe Instagram de peste 300 de mii de fani, iar la fiecare postare are cel putin 6 mii de aprecieri.

Modelul in varsta de 33 de ani a castigat in 2006 celebrul show tv, "Insula Iubirii", care s-a desfasurat in Fiji.