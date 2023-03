Fiica lui MM Stoica a dezvăluit care a fost cel mai dificil moment din viața sa. Ce spune despre tatăl său

Mihai Stoica, managerul echipei de fotbal FCSB, a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare pentru evaziune fiscală în 2014 și eliberat doi ani mai târziu.

Teodora a dezvăluit că acea perioadă a fost foarte dificilă pentru ea și că sportul a fost un ajutor important pentru a trece peste aceasta.

„La scurt timp după ce am început facultatea, tatăl meu a intrat la închisoare. A fost o perioadă destul de grea, nu mă așteptam să se întâmple asta, nu mă puteam obișnuit cu ideea. Atunci am descoperit sportul și cât de mult mă ajută”, a spus Teodora Stoica prin intermediul cunoscutei rețele de socializare.

Teodora a urmat cursurile Institutului European de Design

Ea a ales să plece la Barcelona, alături de iubitul său, pentru a studia la Institutul European de Design și a descris acea perioadă ca fiind una foarte frumoasă și importantă pentru ea. La revenirea sa în țară, MM fusese eliberat din închisoare.

„Nu-mi plăcea facultatea de aici, așa că, atunci când prietenul meu de la vremea respectivă s-a mutat în Barcelona, am hotărât să mă mut și eu cu el. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o, pentru că am schimbat aerul și e important să te detașezi de unele lucruri atunci când devin prea apăsătoare.

Am studiat la Institutul European de Design, am terminat Fashion Marketing and Communication. Se făcea și în spaniolă, mi se părea foarte drăguț. În copilărie, mă uitam la telenovele și am învățat spaniola. Au fost 4 ani foarte frumoși, am lucrat acolo și mergeam la plajă aproape zilnic. După ce am terminat, m-am întors în București, iar tata ieșise din închisoare, așa că voiam să recuperez timpul pierdut”, a mai spus fata lui Meme Stoica.